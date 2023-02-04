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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، مباراة ضد ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "مولينيو".

ويمتلك ليفربول 29 نقطة في المركز العاشر، في حين يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.