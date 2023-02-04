شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره السنغال، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

وكان منتخب الجزائر قد تمكن من الفوز بخماسية نظيفة على النيجر في نصف النهائي، بينما استطاع منتخب السنغال عبور مدغشقر بهدف دون رد.

يذكر أن منتخب الجزائر "صاحب الأرض" لم يتلق أي هزيمة منذ انطلاق مباريات الشان، إذ فاز في مباريات المجموعات وربع النهائي بهدف دون رد، ثم انتصر على النيجر في نصف النهائي بخماسية نظيفة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر والسنغال في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الجزائر والسنغال عبر فضائية bein sports 4.