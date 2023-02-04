شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي مباراة الطائي والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي

الاتحاد، الساعي إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب يبحث عن الفوز خارج ملعبه من أجل التقدم إلى صراع تحقيق لقب دوري روشن السعودي، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر.

أما الطائي، الذي خسر آخر أربع مباريات له في دوري روشن السعودي، فيسعى إلى الخروج من دوامة الهزائم، وتحقيق الفوز على الاتحاد، للتقدم من المركز التاسع الذي يحتله حاليًا برصيد 18 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2022-23.

طرح نادي الطائي رسميًا تذاكر مباراته أمام الاتحاد، والتي تقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، عبر منصة مكاني.