الأهلي يواجه سياتل وليفربول أمام وولفرهامبتون.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 4-2-2023، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة في مختلف البطولات حول العالم، أبرزها الأهلي أمام سياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق سياتل الأمريكي في دور ربع النهائي لمونديال الأندية، بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيليندي في الدور التمهيدي الأول.

وفي الدور ذاته، يلتقي الهلال السعودي مع الوداد المغربي.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول مع فريق وولفرهامبتون، وآرسنال أمام إيفرتون.

كما يواجه باريس سان جيرمان فريق تولوز في الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس العالم للأندية

الهلال × الوداد، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات ssc السعودية، والرياضية المغربية.

الأهلي × سياتل الأمريكي، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات ssc السعودية، والرياضية المغربية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون × آرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

أستون فيلا × ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

برينتفورد × ساوثهامتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

برايتون × بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وولفرهامبتون × ليفربول، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

نيوكاسل يونايتد × وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

إسبانيول × أوساسونا، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

إلتشي × فياريال، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد × خيتافي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ريال بيتيس × سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

كريمونيزي × ليتشي، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

روما × إمبولي، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

ساسولو × أتلانتا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × تولوز، تنقل المباراة في تمام الساعة 6 القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

تروا × ليون، تنقل المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

رين × ليل، تنقل المباراة في تمام الساعة 10 القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3

يونيون برلين × ماينز، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD4

كولن × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 7

آينتراخت فرانكفورت × هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 5 HD max

بوخوم × هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 9 HD max

بوروسيا مونشنجلادباخ × شالكه، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الطائي، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة ssc

الفيحاء × الوحدة، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة ssc

نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

الجزائر والسنغال، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة bein sportsHd4.