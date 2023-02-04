أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة.. رسائل نارية من أمير مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن قيد الصفقات الجديدة بالنسبة لناديه صحيح بنسبة 1000% وليس 100% على حد قوله.

وفي تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قال أمير مرتضى: "لا توجد مشكلة شخصية مع اتحاد الكرة، فقط كل طرف يريد الحصول على حقه".

وأضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك أن النادي "يعترف بالمديونيات والتي تصل الآن 70 مليون جنيه، ورئيس النادي مرتضى منصور قدّم أكثر من حل لإنهاء أزمة القيد بينها دفع جزء من المستحقات كاش أو شيكات مقبولة الدفع أو التنازل عن 9 ملايين جنيه وهي قيمة مكافأة مشاركة سيف الجزيري مع تونس في المونديال".

وتابع: "أطمئن جماهير نادي الزمالك على أن التعاقدات الجديدة وضعت على السيتسم بعنوان (معلق) وهذا معناه تحت المراجعة، ومعنى ذلك الاتحاد يراجع عقود الثنائي أحمد بلحاج وناصر منسي".

وواصل أمير: "هذا الموقف حدث من قبل وتحديدًا مع مصطفى شلبي وعمرو السيسي تم قيدهم في آخر دقيقة من سوق الانتقالات الصيفية".

ووجه أمير مرتضى رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم: "اللاعبون تم قيدهم على السيستم فقط انتظر الكارنيه، فيه البعض بتحاول (تزق) اتحاد الكرة للدخول في صدام مع نادي الزمالك، واتحاد الكرة لم يعلن رسميًا عدم قيده للاعبين".

واختتم أمير تصريحاته بالقول: "أرسلت خطابات رسمية لاتحاد الكرة وأتعامل معهم بمبدأ "حسن نوايا"، المديونية ليست على الزمالك فقط بل على جميع الأندية، لنرى مشاكل المادية على الإسماعيلي والاتحاد السكندري بما فيهم الأهلي".

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، والمغربي أحمد بلحاج قادمًا من صفوف أسوان، بجانب قطع إعارة المدافع محمود شبانة من صفوف سموحة.

ورفض اتحاد الكرة قيد الصفقات الجديدة لنادي الزمالك إلا بعد دفع المديونيات المستحقة على النادي الأبيض بحسب بيان صُدر من جانب "الجبلاية".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق فاركو، مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ17 بمسابقة الدوري المصري لموسم 2022 - 2023.