الليلة.. الأهلي في اختبار جديد أمام سياتل الأمريكي بكأس العالم للأندية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي اختبارًا جديدًا في بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من المونديال.

وفيما يلي أبرز ملامح مواجهة الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة، ويديرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي بجانب قناة المغربية الرياضية (البث الأرضي) بصوت المعلق خليل فايد.

وهذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين الأهلي وسياتل ساوندرز، خاصة وأن الفريق الأمريكي يخوض منافسات كأس العالم للأندية لأول مرة.

ويلعب الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي من قبل 4 مرات أعوام 2006 و2020 و2021 وحسم المركز الثالث وحل رابعًا في نسخة 2012.

الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز، والتأهل إلى نصف نهائي المونديال ومواجهة فريق ريال مدريد الإسباني يوم الثامن من فبراير الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن اللقاء سيكون صعبًا أمام منافس مختلف عن أوكلاند لأن سياتل فريق يضم العديد من لاعبي أمريكا الجنوبية.

وأشار كولر إلى أن الجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي وخبراتهم وإمكانية الفوز على حساب سياتل، موضحًا أن اللقاء سيكون مختلفًا وصعبًا، كما أن فريقه يركز فقط على هذه المواجهة دون النظر لما هو أبعد من ذلك.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة سياتل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وحمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

سياتل ساوندرز

يبحث فريق سياتل عن تحقيق إنجاز في مشاركته الأولى ببطولة العالم للأندية بعدما تُوج بلقب كونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص المباراة، أكد برايان شيمتزر، المدير الفني لفريق سياتل، أن مواجهة الأهلي ستكون تحديًا خاصًا بالنسبة له، كما أن الفريق الأحمر لديه خبرات كبيرة في كأس العالم للأندية.

وأشار شيمتزر إلى أن الأهلي يملك لاعبين مميزين، خاصة اللاعب صاحب القميص 15 أليو ديانغ فهو لاعب قوي بدنيًا.

التشكيل المتوقع لسياتل

من المتوقع أن يخوض فريق سياتل مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ستيفان فراي

خط الدفاع: زافير أريجا، جوميز أندرادي، أليكس رولدان، نوهو تولو.

خط الوسط: ألبرت روزناك، وكريستيان رولدان، ونيكولاس لوديرو، وجوردان موريس

خط الهجوم: هيبير، راؤول رويدياز.