شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى رابع جولات المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات الدور الأول بالمرحلة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الطيران مع سبورتنج والأهلى مع الشمس والمعادى مع الزمالك وسموحة مع الجزيرة.

وشهدت الجولة الثالثة التى أقيمت أمس فوز سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 23 / 21 وفوز كلا من سبورتنج على سموحة 34/25 والشمس على الطيران 25/31 والمعادى على الجزيرة 23/22 والزهور على اتحاد الشرطة 28/23 و6 أكتوبر على منوف 39/7.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج ، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول .

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.