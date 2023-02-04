شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينتظر الفائز من الأهلي وسياتل الأمريكى الليلة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً فى السابعة مساء اليوم، السبت، بمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف على ملعب "إبن بطوطة" فى مدينة "طنجة" في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وتأهل فريق النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية (المغرب 2022)، عقب الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدى سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو.

وستكون مواجهة سياتل بوابة الأهلي لتكرار مباراة "ديربي القرن" بين القلعة الحمراء وريال مدريد، حيث سبق وأن تقابلا الفريقين في عام 2001 وديًا على ملعب "استاد القاهرة" وانتهت المباراة لصالح بطل القرن في أفريقيا على نظيره في أوروبا بهدف صنداي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.