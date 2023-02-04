شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس لاعبة الاسكواش تثبت براءتها من تهمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت البطلة المصرية ندى عباس براءتها من تهمة المنشطات، لتعودد مجدداً إلى الملاعب الزجاجية، بعد فترة طويلة من إجراءات التحاليل لإثبات الأمر وصلت إلى 7 أشهر، تكبدت خلالها اللاعبة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليون جنيه.

وكانت هيئة الدوبنج ، المسؤولة عن أخذ عينات من اللاعبين وتحليلها للكشف عن المواد الممنوعة للرياضيين، قد أخطرت ندى عباس بوجود مادة ممنوعة فى التحليل الخاص بها بمقدار "كسر من النانو جرام".

وكانت ندى عباس قد أبلغت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" بتناولها لمكمل غذائي، ووافقت الرابطة عليه منذ فترة، بعد التأكد من عدم وجود أى مادة محظورة ضمن مكوناته.



ندى عباس

وأثبتت ندى عباس لهيئه "الدوبنج" أن "النانو جرام" المذكور لم تأخذه ندى عن طريق التعمد، وإنما كان مسموحاً به، وبعد الدراسة وتحليل علبة من العلبتين من المكمل الغذائي تبين أن المكمل الغذائي خالٍ من المادة الممنوعة، كما أصرت الشركه المنتجة للمكمل الغذائي على عدم وجود هذه المادة في المكونات و لكن التحاليل في معامل أوروبا أثبتت أن هذا المكمل الغذائي في العلب أدى لحدوث "تلوث" نتج عنه المادة الممنوعة بالنسب البسيطه التي وجدوها وهي"نانو جرام".