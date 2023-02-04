شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات اليوم فى ختام الجولة الـ16 بالقسم الثانى.. زد مع النصر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم في الثالثة عصر اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى القسم الثانى بـ4 مواجهات قوية في الثلاث مجموعات، حيث يلعب زد مع النصر في مجموعة القاهرة، وكيما أسوان مع المدينة المنورة، شبان قنا مع الفيوم في الصعيد، وأخيرا الحمام مع سبورتنج في بحرى والإسكندرية.

ويستقبل فريق زد صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة، في مباراة يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب فريق زد في تحقيق الفوز وتعويض الخروج من كأس مصر ومواصلة الضغط على القناة المتصدر، فيما يأمل طارق السيد المدير الفني لفريق النصر في العودة بنتيجة إيجابية في محاولة للتقدم أكثر في جدول الفريق وتحسين وضعة الفريق.

وفى مجموعة الصعيد يلتقى شبان قنا صاحب المركز الثانى عضر برصيد 14 نقطة مع الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة في مباراة صعبة على كلا الفريقين، بينما يلتقى كيما أسوان صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة مع فريق المدينة المنورة القابع في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، في مباراة سهلة لأبناء أسوان الذين يأملون في تحقيق الفوز بعد الخروج من كأس مصر على يد شبان قنا.

وفى مجموعة بحرى والإسكندرى يستضيف فريق الحمام المطروحى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة مع فريق سبورتنج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة، في مباراة ستكون بـ6 نقاط، ويأمل كل فريق في خطف الثلاث نقاط من أجل التقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الإسكندرية.