شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة موتور سيتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، فارس الدسوقي، مازن هشام وطارق مؤمن، إلى الدور نصف النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 6 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وشارك في البطولة من مصر كل من: كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، ويوسف سليمان.

وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

ـ فوز فارس الدسوقي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأِشواط كالتالي: 10-12, 3-11, 11-9, 11-5, 11-9.

ـ فوز مازن هشام على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 12-10.

ـ فوز طارق مؤمن على يوسف سليمان بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 4-11, 11-9, 11-4.