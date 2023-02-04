شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تودع منافسات كليفلاند كلاسيك للإسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت البطلة المصرية نور الطيب منافسات بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 6 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار، بمنافستها الأمريكية أوليفيا كلاين.

وتعرضت نور الطيب لإصابة خلال مشاركتها في الدور ربع النهائي أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر، حيث فازت نور الطيب في الشوط الأول قبل أن تنسحب قبل انتهاء الشوط الثاني.

وكانت نور الطيب قد فازت في مباراة دور الـ 16 على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 9-11, 11-8.

وشاركت في البطولة من مصر 5 لاعبات وهن: هنا رمضان، مريم متولي، زينة ميكوي، ندى عباس، نور الطيب.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الماضي، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، البيروفي دييجو إلياس في المركز الرابع، في المركز الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، والفرنسي فيكتور كورين في المركز التاسع، فارس الدسوقي في المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.