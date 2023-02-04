شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى سياتل ساوندرز الأمريكى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً فى السابعة مساء اليوم، السبت، مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وتأهل فريق النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية (المغرب 2022)، عقب الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدى سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو.

وكشف الفيفا عن طاقم تحكيم المباراة بين الأهلي ضد فريق سياتل الأمريكي بقيادة الإنجليزي ‏أنتوني تايلور ويعاونه الثنائي الإنجليزي جاري بيسويك وآدم نون، والفرنسي نينج ماجستر سيكون حكما رابعًا.

ويضم الطاقم أيضا الإيطالي ماسيميليانو إيراتي لتقنية الفيديو ويساعده جيروم بريسارد، بالإضافة إلى المغربي رضوان جيد ومواطنه مقران جوراي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير الجاري.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.

شهدت قائمة الأهلي ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذي يعاني من الإصابة ، كما غاب عن الأهلي اللاعب الشاب رأفت خليل، انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير بسبب الإصابة بجانب استبعاد الوافد الجديد أحمد قندوسى لمشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة أفريقيا للمحليين، فيما تم استبعاد الخماسى أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات في مونديال الأندية لتحقيق انجاز تاريخى للمارد الاحمر، وقاد كولر الأهلى فى 21 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بالفوز بالسوبر المحلى بجانب نجاحه في احتلال صدارة الدوري المصري بدون هزيمة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سياتل مكون من :"في حراسة المرمى: محمد الشناوي وفى خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني وفى خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدى فتحى وفى خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر ، محمد شريف".

في المقابل ، تُعد المشاركة الحالية لفريق سياتل ساوندرز هى الأولى للفريق في بطولة كأس العالم للأندية بعدما حقق الفوز على فريق بوماس أونام المكسيكي في نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2022 بنتيجة 5-2 كمجموع لقائي النهائي ذهابًا وإيابًا ليُنهي السيطرة المكسيكية على البطولة ويصبح أول فريق من الدوري الأمريكي يتوج بلقبها في نسختها الجديدة التي بدأت عام 2008.

يقود فريق سياتل ساوندرز المدرب الأمريكي المخضرم بريان شميتزر، والذي يعد واحدًا من أساطير النادي، لاعبًا ثم مدرب مساعد إلى أن أصبح مدربًا للفريق.

قاد شميتزر الفريق في 235 مباراة منذ بداية ولاينه للفريق حقق الفوز في 110 مباراة وتعادل في 50 وتلقى الخسارة في 75 واستطاع أن يُسجل في الفرق المنافسة 399 هدفًا بينما تلقى 305 هدفًا وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأمريكي في موسمي2015/2016 و 2018/2019 كما قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال الكونكاكاف كما ذكرنا موسم 2021/2022.

أكد بريان شميتزر، المدير الفني لفريق سياتل ساوندرز الأمريكي، أن يعتبر مباراة فريقه أمام الأهلي تمثل تحديًا قويًا بالنسبة له في افتتاح مشواره بالبطولة، مؤكدًا أن المواجهة صعبة وأمام خصم قوي.

وأضاف شميتزر أن لاعبي الفريق جاهزين ومتحمسين للمباراة، مشيرًا إلى أنه واثق في قدرات فريقه.

وواصل مدرب سياتل ساوندرز حديثه قائلًا: «ندرك حقيقة أننا سنواجه فريقًا قويًا، لقد شاهدنا مباراته الافتتاحية، ندرك أن الأهلي فريق قوي ومستواه جيد ولديه مهاجمين رائعين».