شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يغيب عن الزمالك أمام فاركو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق في مباراة فاركو القرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويواصل حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي حيث يخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للزمالك، في ظل الإصابة التي يعاني منها بتمزق عضلة السمانة.