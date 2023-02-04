شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يغيب عن الزمالك أمام فاركو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
ويواصل حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي حيث يخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للزمالك، في ظل الإصابة التي يعاني منها بتمزق عضلة السمانة.
فى سياق مختلف، تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.
ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.