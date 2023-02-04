شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطمئن على جاهزية أحمد عاطف للمشاركة فى مباريات فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
وانتظم أحمد عاطف في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية ليصبح جاهزاً لخوض المباريات.
ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لمراجعة الأخطاء وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري.
وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22.
وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.
وتراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.