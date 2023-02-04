شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطمئن على جاهزية أحمد عاطف للمشاركة فى مباريات فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على جاهزية أحمد عاطف مهاجم الفريق، للمشاركة في المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه في اللقاءات الأخيرة بسبب الإصابة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق المجازفة باللاعب أمام الزمالك.

وانتظم أحمد عاطف في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية ليصبح جاهزاً لخوض المباريات.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على مراجعة الأخطاء التي تسببت في تلقي الفريق لأول هزيمة له في الموسم الجاري، وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لمراجعة الأخطاء وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.

وتراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.