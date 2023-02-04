شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "هداف الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"27" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد شريف مهاجم النادى الاهلى اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، فهو من مواليد 4 فبراير 1996، بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ينتمي والده لنادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك كان يُفضل انتقال ابنه للأهلي في ظل صراع القطبين على الظفر بخدمات اللاعب في شتاء 2018.

ومن حى مصر القديمة وأصول تمتد إلى مركز الصف بالجيزة، وجد النادي الأهلي ضالته بعد سنوات عجاف، بحثًا عن مهاجم هداف لا يخشى المرمى.

لم تكن تعلم إدارة النادي الأهلي حينما أقدمت على شراء الجناح الأيمن محمد شريف، البالغ من العمر 21 عامًا من نادي وادي دجلة عام 2018، أنه سيكون مهاجم الفريق الأول، وهداف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا في موسم واحد، أو أنه سيتصدر قائمة هدافي الدوري المصري في الألفية الثالثة، وفى بداية لعبه للأهلى لم يستطع شريف حجز مكان فى التشكيلة الاساسية للمارد الاحمر ليخرج معاراً لإنبى .

نجم الزمالك في السبعينيات وأحد أبرز مدربى الكرة المصرية فى الوقت الحالى المخضرم حلمى طولان كان هو كلمة السر والشفرة التى حولت محمد شريف لمهاجم بارع صائد للأهداف، قناص بكل ما تعنيه الكلمة ليجبر الاهلى على استعادته مرة أخرى.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء، خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر ، وقدم شريف موسماً رائعاً بعد عودته من الاعارة كانت فيه نسبة إضاعته للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم شريف واحداً من أفضل مواسمه الكروية ويتألق مع المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية حالياً بعدما سجل هدف فى مباراة أوكلاند سيتى فى إفتتاح البطولة ليقود الاهلى للفوز بثلاثية وملاقاة سياتل الامريكى الليلة فى الدور ربع النهائى.

ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 من تمريرة بينية من حمدي فتحي حاول مدافع أوكلاند التصدي لها لتمر من تحت قدمه وينفرد شريف بالمرمى ويسددها على يمين الحارس داخل الشباك.

ويعد شريف هو اللاعب العاشر الذي يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية، وحصل محمد شريف،على جائزة أفضل لاعب في مباراة المارد الأحمر أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وإجمالا لعب محمد شريف مع الاهلى 121 مباراة بكل البطولات بإجمالى 7246 دقيقة لعب سجل خلالها 50 هدف وصنع 11 هدف أخر وتلقى 5 كروت صفراء وحصد مع المارد الاحمر بطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقب لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى ولقب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، وشارك محمد شريف مع الفراعنة فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.