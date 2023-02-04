شكرا لقرائتكم خبر عن ميتييلاند الدنماركى: إمام ينضم للفريق خلال 3 أيام بالبرتغال.. ونتابع مصريين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كارلوس كورداد المدرب العام لفريق ميتيلاند الدنماركي أن إمام عاشور لاعب الفريق سوف ينضم للفريق خلال 3 أو 4 أيام في معسكر الفريق بالبرتغال و عقب الانتهاء من إجراءات قيد اللاعب و المشاركة في التدريبات للوقوف على الحالة البدنية و الفنية له قبل الانضمام إلى القائمة المشاركة في المباريات .

وأوضح كارلوس كورداد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامي إبراهيم فايق أن اختيار إمام عاشور من قبل كشافين النادى حيث يتواجدون في جميع أنحاء العالم و تم الاستعانة بـ " محمد زيدان " نجم الفريق الأسبق و منتخب مصر لمعرفة رأيه في اللاعب .

وأشار المدرب العالم لفريق ميتييلاند الدنماركي أن بالفعل هناك لاعبين مصرين أخرين نتابعهم حاليا و لكن هذه أسرار عمل الكشافين بالنادى لا يمكن الإفصاح عنها .

أسدل الستار عن الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية حيث شهد الشهر الماضي انتقالات طفيفة للنجوم المصريين في البطولات الأوروبية الشهيرة والتي تصدرها الدولي المصري إمام عاشور الذي انتقل من نادي الزمالك الى ميتييلاند الدنماركي في صفقة تصل قيمتها الى 3 ملايين يورو تقريباً.

وانتقل إمام عاشور الى نادي ميتييلاند الى الدوري الدنماركي بعد مرحلة ناجحة بين صفوف نادي الزمالك استطاع خلالها الفوز بالعديد من البطولات أبرزها ثنائية الدوري المصري الممتاز، وغيرها من الألقاب التي ساعدته على إظهار موهبته.

وواصل إمام عاشور تقديم مستويات متميزة بعدما انضم أيضاً لصفوف منتخب مصر لينضم الى كتيبة من صفوة اللاعبين المصريين سواء المحترفين أو المتواجدين في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وأنهى امام عاشور صفقة انتقاله الى ميتييلاند الدنماركي بعد النجاح في الاختبارات الطبية التي خضع لها ما سهم في اعلان النادي عن انتقاله رسمياً وسط حالة من الترحيب الشديد ليكون اللاعب الثاني في تاريخ الفريق الذي يلعب من بين المصريين بعد محمد زيدان.