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عبد الرحمن مجدى: علاقتى بنادى الإسماعيلى انتهت.. وموسيمانى كان يرغب فى ضمى للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كشف عبدالرحمن مجدى لاعب فريق الاسماعيلى انتهاء العلاقة نهائيا دون رجعه بقلعة الدراويش بعد اللجوء الى الاتحاد الدولى لكرة القدم و فسخ التعاقد من طرف واحد وهذا الامر أبلغت الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام " ميدو " بالامر عقب مباراة حرس الحدود الماضية.

 

و علق عبد الرحمن مجدى على مفاوضات نادى الزمالك خلال حديثة عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "تلقيت أتصال من أحد الوكلاء قبل غلق القيد بـ48 ساعة للانتقال الى الزمالك و لكن المفاوضات باظت فى الساعات الأخيرة ".

 

وأشار عبدالرحمن مجدى أنه عقب مباراة منتخب مصر الاولمبى أمام البرازيل في ستاد القاهرة التقى مع مدير الكرة بالنادى الاهلى و المدير الفني موسيمانى في تلك التوقيت و أبدى رغبتهم بضمى للقلعة الحمراء . 

 

وتحدث عبدالرحمن مجدى عن الازمة الى حدثت في أولمبياد طوكيو قائلا " محدش مثالى بس أتظلمت و مكنش علاقتى بربنا قوية بس بعد الجواز أتغيرت ".. وأختتم حديثه، قائلا: "والدتى تحدثت معى و أبلغتنى أنه يوجد قضية بينك و بين يحيى الكومى رئيس النادى خيانة أمانة وفى ذلك التوقيت أتخذت قرار الرحيل فورا".

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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