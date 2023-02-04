شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: علاقتى بنادى الإسماعيلى انتهت.. وموسيمانى كان يرغب فى ضمى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبدالرحمن مجدى لاعب فريق الاسماعيلى انتهاء العلاقة نهائيا دون رجعه بقلعة الدراويش بعد اللجوء الى الاتحاد الدولى لكرة القدم و فسخ التعاقد من طرف واحد وهذا الامر أبلغت الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام " ميدو " بالامر عقب مباراة حرس الحدود الماضية.

و علق عبد الرحمن مجدى على مفاوضات نادى الزمالك خلال حديثة عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "تلقيت أتصال من أحد الوكلاء قبل غلق القيد بـ48 ساعة للانتقال الى الزمالك و لكن المفاوضات باظت فى الساعات الأخيرة ".

وأشار عبدالرحمن مجدى أنه عقب مباراة منتخب مصر الاولمبى أمام البرازيل في ستاد القاهرة التقى مع مدير الكرة بالنادى الاهلى و المدير الفني موسيمانى في تلك التوقيت و أبدى رغبتهم بضمى للقلعة الحمراء .

وتحدث عبدالرحمن مجدى عن الازمة الى حدثت في أولمبياد طوكيو قائلا " محدش مثالى بس أتظلمت و مكنش علاقتى بربنا قوية بس بعد الجواز أتغيرت ".. وأختتم حديثه، قائلا: "والدتى تحدثت معى و أبلغتنى أنه يوجد قضية بينك و بين يحيى الكومى رئيس النادى خيانة أمانة وفى ذلك التوقيت أتخذت قرار الرحيل فورا".