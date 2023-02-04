الامارات | 56 ميدالية حصاد أندية ومنتخب الإمارات في ختام كأس العرب للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية واشراف اتحاد الامارات للتايكواندو.



ونالت أندية ومنتخب الامارات 56 ميدالية ملونة منها 13 ميدالية ًذهبية و11 ميدالية فضية و32 ميدالية برونزية، وكان نصيب منتخب الإمارات أربع ميداليات منها وهي فضية للاعب أحمد خالد وثلاث ميداليات برونزية تحققت عن طريق كل من مريم محمد وشما السويدي ويحيى عمر.



وحصد لاعبو ولاعبات السعودية 19 ميدالية منها 6 ذهبيات والأردن 18 ميدالية منها 5 ذهبيات ونالت جمهورية مصر العربية 23 ميدالية منها 4 ذهبيات.



وتوج رئيس اتحاد الامارات للتايكواندو واللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور أحمد الزيودي، برفقة رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونج وون شوي الفائزين حيث فاز بجائزة أفضل لاعب الفلسطيني عمر ياسر، وذهبت جائزة أفضل مدرب الى مدرب نادي النصر الاماراتي عبد الجليل فتح الله في حين أحرز المنتخب اليمني جائزة الروح القتالية.



ونالت لاعبة نادي الفجيرة روان إبراهيم جائزة أفضل لاعبة واعدة، في حين حاز الحكام عبد الله العلي (الامارات) وأمير برهوم (العراق) وأحمد العداربة (الأردن) ومليكة من كازخستان على جائزة الحكم الأفضل بالبطولة.



وأكد الدكتور أحمد الزيودي على أهمية استضافة بطولة كأس العرب قائلاً: "لقد حققت البطولة معايير النجاح الذي كنا نصبوا اليه، وأظهرت مستويات كبيرة خصوصاً مع مشاركة نخبة من اللاعبين أصحاب الإنجازات، الأمر الذي يعكس أهمية البطولة بالنسبة للدول المشاركة." مؤكدا أن بطولة كأس العرب تأتي ضمن مساعي نادي الفجيرة للفنون القتالية في استضافة أكبر عدد من الفعاليات الرياضية ضمن رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة في استقطاب الفعاليات الرياضية وجعل امارة الفجيرة وجهة لأبطال الرياضة.