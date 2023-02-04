شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسين الشحات يقود الأهلى للفوز على الدحيل القطرى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً غالياً على نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى افتتاحية مشاركته السادسة بكأس العالم للأندية فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2021، ليواجه بايرن ميونخ الالمانى ويخسر بهدفين دون رد ويتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقى الأهلي أمام الدحيل على ملعب استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وافتتح حسين الشحات التسجيل في فوز الاهلى على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة التي يستضيفها المغرب حالياً، وإلى جانب نجاح الأهلي في مباراته الأولى، حقق الشحات إنجازا مهما على المستوى الشخصي، إذ سجل في مونديال الأندية في 3 نسخ مختلفة، منها اثنتان بقميص الأهلى وثالثة مع العين الإماراتي .

وانضم الشحات إلى قائمة قصيرة جدا حققت الإنجاز ذاته، تضم أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى النصر السعودي، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، إلى جانب النجم المعتزل غاريث بيل.