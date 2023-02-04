شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب أحمد فتوح لاعب الزمالك من قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض أمام فاركو بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية حيث ابتعد اللاعب عن مباريات الزمالك لـ 6 مباريات على التوالي في كل البطولات وكانت أمام الداخلية والاتحاد السكندرى والأهلى وغزل المحلة وفيوتشر بالدورى وبيراميدز في كأس مصر.

كما يعقد أسامة نبيه، المدير الفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق البعيد عن المشاركة منذ فترة لتحفيزه فنيا والرفع من روحه المعنوية بعد استبعاده طيلة الفترة الماضية وشعوره بحالة من الضيق بعد خروجه من قائمة الفريق فى مباراة فيوتشر الأخيرة من أجل تجهيزه على أمل الإستعانة به فى المباريات المقبلة.

في سياق آخر يستمر أسامة نبيه في عقد الجلسات المطولة مع اللاعبين حول أهمية مباراة فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأكد نبيه في حديثه على ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط مهما كانت الظروف،وركز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني وخضع جميع لاعبي الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية القوية لتجهيزهم بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.