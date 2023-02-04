شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى اليوم 4 / 2 / 2023 بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف على ملعب "إبن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

أصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الاهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

كولر المدرب الخامس للأهلى في كأس العالم للأندية

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013

الظهور الثامن للأهلى في كأس العالم للأندية

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

أفضل نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

سياتل الامريكى يتفوق على الاهلى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسياتل الأمريكى 49.03 مليون يورو

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير الجاري.وتأهل فريق النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية (المغرب 2022)، عقب الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدى سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو.