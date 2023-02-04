شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى تايلور حكم مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز متخصص ديربيات البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة الأهلي أمام سياتل الإمريكي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا في المغرب.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة أنتوني تايلور، ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

وتفاءل الجمهور الأهلاوى بعد إعلان إدارة المباراة للحكم الإنجليزى أنتوني تايلور أحد أشهر الحكام في إنجلترا وأوروبا، والذى يبلغ من 44 عاما، والذى يعرف بحكام اللقاءات الكبرى والديربيات في الدورى الإنجليزى.

أنتونى تايلور وديربيات الإنجليز

ظهر أنتوني تايلور هذا الموسم في إدارة العديد من ديربيات وقمم إنجلترا الكروية، والتي كان آخرها لقاء مانشستر يونايتد وأرسنال، والذي شهد انتصار الجانرز بنتيجة 3-2، والذى سبقه هجوم شديد من قبل جماهير مانشستر قبل المباراة بسبب عدم ثقتهم في قرارات الحكم الإنجليزي.

وأدار الإنجليزى أنتوني تايلور العديد من المباريات الكبرى مثل توتنهام وتشيلسي (2-2)، ليفربول وإيفرتون (0-0)، أرسنال وتوتنهام (3-1)، ليفربول ومانشستر سيتي (1-0)، كما أدار مواجهة يوفنتوس وباريس سان جيرمان (1-2)، بايرن ميونيخ وبرشلونة (3-0) في دورى أبطال أوروبا.

أرقام تايلور

ظهر أنتوني تايلور هذا الموسم في 22 مباراة أشهر خلالها 89 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين وفقا لما جاء على موقع ترانسفير ماركت.