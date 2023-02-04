شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضع برنامجاً خاصاً لصفقات المقاولون قبل المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة غزل المحلة يوم 10 فبراير الجاري في أول مباريات ذئاب الجبل بالدور الثاني من الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في افتتاح المسابقة قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
وتأجلت مواجهتي المقاولون العرب أمام الأهلي وفيوتشر، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، بينما يستعد فيوتشر لمواجهة أسكو دي كارا في كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد الانتهاء من مباراة الجولة 17 أمام البنك الأهلي.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 16 مباراة، حيث حقق المقاولون الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.