شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضع برنامجاً خاصاً لصفقات المقاولون قبل المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وهم، الحبيب أحمد حسن، يوسف مجدي عبد الغني، والنيجيري شوبويل، وذلك قبل المشاركة مع ذئاب الجبل في المباريات المقبلة.

واستأنف المقاولون العرب تدريباته يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء الراحة القصيرة التي منحها شوقي غريب للاعبين عقب التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة 16 من الدوري بدون أهداف.

ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة غزل المحلة يوم 10 فبراير الجاري في أول مباريات ذئاب الجبل بالدور الثاني من الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في افتتاح المسابقة قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتأجلت مواجهتي المقاولون العرب أمام الأهلي وفيوتشر، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، بينما يستعد فيوتشر لمواجهة أسكو دي كارا في كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد الانتهاء من مباراة الجولة 17 أمام البنك الأهلي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 16 مباراة، حيث حقق المقاولون الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.