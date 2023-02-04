شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات اليوم فى اليوم الأخير لكأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ثلاث مباريات فى اليوم الثانى والاخير لبطولة كأس ديفيز للتنس ، بين منتخبي مصر وباراجواى، حيث يتطلب فوز منتخبنا باثنتين منها.

وتنطلق فى التاسعة والنصف صباح اليوم مباراة الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون أمام خوان بوربا ودانييل فاليجو ثم يليها مباراتى الفردى عمرو عصراوى امام دانييل فاليجو ومحمد صفوت امام هيرناندو جوزيه.

واستهل المنتخب الوطنى المواجهة بالفوز باولى لقاءات الفردى عن طريق عمرو عصراوى الذى تغلب على هيرناندو جوزيه 6 / 3 و 6 / 3 وقدم عصراوى مباراة قوية امام هيرناندو واستطاع العودة سريعا ليفوز باللقاء.

وفى اللقاء الفردى الثانى خسر محمد صفوت امام دانييل فاليجو 1 / 6 و 6/ 0 و 4 / 6 وكان صفوت قريبا من الفوز لولا سوء الحظ الذى صادفه فى بعض الكرات بالمجموعة الثالثة والأخيرة للمباراة.

وشهد حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبين وطاقم التحكيم الدولى بقيادة الايطالى ريكاردو كارلوس وصبية الملاعب.

وعقب الانتهاء من عزف السلام الوطنى للبلدين غادر المنتخبين ارض ملعب السنتر كورت تمهيدا لبدء اللقاء الأول.

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يذكر ان المجموعة العالمية الثانية تشهد 11 مباراة اخرى فى الجولة الفاصلة لتحديد البقاء وهى زيمبابوى واوروحواى وجورجيا وبوليفيا وتونس مع قبرص ولوكسمبورج مع جنوب افريقيا وبربادوس مع الباسيفيك وموناكو مع الدومينيكان وفنزويلا مع هونج كونج والاردن مع السلفادور وجامايكا مع استونيا وكوت ديفوار مع المغرب وفيتنام مع اندونسيا.