شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي منصور: متمسكون باستمرار فيريرا ويتواجد في المران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، اننا متمسكون باستمرار المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، و أوضح "نحن متمسكون باستمراره. لقد شعر بضغوط بسبب النتائج الأخيرة، وعودته لا علاقة لها بالشرط الجزائي، وسيتواجد اليوم السبت في المران".

وأضاف أمير مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية، أن علاقة فيريرا باسامة نبيه مميزة للغاية ولا يوجد أي أزمة بينهما علي الاطلاق ".

وتابع المشرف العام علي فريق الكرة: " الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر والحكم علي الصفقات الجديدة مبكر جدا وأنا معتاد علي ذلك وتعرض لهجوم عندما تعاقدنا مع زيزو وفرجاني وبن شرقي وفي النهاية هم من أفضل لاعبين الزمالك"

وواصل " اطمن جماهير الزمالك أن الموسم لم ينتهي ولم نلعب مباراة في أفريقيا ومازال الدوري في الملعب".