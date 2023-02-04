شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى اليوم السبت 4 / 2 / 2023 بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى فريقه فى مباراة جديدة بكأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في المغرب.

ينتظر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سياتل الامريكى بالدور ربع النهائى بطولة كأس العالم للأندية فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاهلى وسياتل الامريكى

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.