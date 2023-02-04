شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى اليوم السبت 4 / 2 / 2023 بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقود السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى فريقه فى مباراة جديدة بكأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في المغرب.
موعد مباراة الاهلى وسياتل الامريكى
نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.
واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذي فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.
وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.