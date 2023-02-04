شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة زعيم الثغر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، استعداداته اليوم السبت لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويخوض الدراويش مرانه الاخير اليوم بعدما دخل الفريق معسكر مغلق مبكر فى الإسكندرية استعداداًَ للمباراة.

وقام ”ميدو” بضم 23 لاعبًا خلال هذه المباراة بينهم الوافدان الجددين كريم الديب والإيفواري سيرجي أكا اللذان انضما إلى الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما استبعد محمد صبحي، وجاءت القائمة على النحو التالي ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي – محمد كوكو – أحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. كريم عرفات – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن – كريم الديب

فى خط الوسط .. عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد حسن – سيرجي أكا – عماد حمدي – محمد بيومي – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – محمد عبد السميع – عمر الساعي – ياو أنور

فى خط الهجوم .. محمد الشامي – فراس شواط