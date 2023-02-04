شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة موتور سيتى للاسكواش بـ 3 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم السبت، مباريات الدور ربع النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 6 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ فارس الدسوقي والنيوزيلندي بول كول

ـ مازن هشام والكولومبي ميجيل رودريجيز

ـ طارق مؤمن ويوسف سليمان

وشارك في البطولة من مصر كل من: كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، ويوسف سليمان.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الماضي، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، البيروفي دييجو إلياس في المركز الرابع، في المركز الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، والفرنسي فيكتور كورين في المركز التاسع، فارس الدسوقي في المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.