شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: تلقيت عرضا من المصرى مقابل 2 مليون دولار.. والأهلى فاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عبدالرحمن مجدى لاعب فريق الاسماعيلى أن لديه مستحقات مالية بنادى الاسماعيلى تقترب من 3 ملايين جنيه و حزين على الوضع الحالي بسبب عدم اللعب قائلا " انا زعلان على نفسى في أخر سنتين بسبب ظروف نادى الاسماعيلى و كل ده عشان الجمهور انا بشكرهم وكان لازم تكون أرقامى أحسن من كدا " .

وأضاف عبدالرحمن مجدى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق قائلا " أنه كان هناك مفاوضات مع أحد الأشخاص للانتقال الى الاهلى و تلقيت عرض من النادى المصرى البورسعيدى بمبلغ يقترب من 2 مليون دولار و من أحد الأندية القطرية أيضا و لكن إدارة نادى الاسماعيلى رفضت الامر خوفا من الجمهور".

وأوضح عبد الرحمن مجدى أن مجلس إدارة نادى الاسماعيلى قام بعمل أزمة بين لاعبى الدراويش بعد التعاقد مع 12 صفقة بمبالغ مالية كبيرة دون تسديد مستحقات لاعبى الفريق المتأخرة و تعديل بعض العقود أيضا .

وأشار عبد الرحمن مجدى أنه قام بتجديد عقدة مقابل 5 مليون جنية خلال جلسة مع وكيلة و رئيس النادى الاسماعيلى يحيى الكومى الذى منحه شيكات دون رصيد و لم يقوم أيضا بتوثيق العقود بالاتحاد المصرى لكرة القدم حتى الان .

وأختتم عبد الرحمن مجدى حديثة أنه تلقى أتصال هاتفى من أحد وكلاء اللاعبين من الخارج للعمل معه و تم الاتفاق على فسخ التعاقد مع نادى الاسماعيلى من طرف واحد بعد اللجوء الى الاتحاد الدولى حيث قام بشكوى النادى بالاتحاد المصرى لكرة القدم منذ 4 أشهر دون رد حتى الآن.