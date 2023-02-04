شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى ينهى برنامج التأهيل ويعود لتدريبات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد مصطفى بطل مصر وأفريقيا للمصارعة برنامج التأهيل الخاص به استعدادا للعودة للمشاركة في المنافسات خلال الفترة القادمة.

وكان محمد مصطفى قد تعرض للإصابة في الركبة وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ثم نفذ برنامج تأهيل خاص في ولاية نيويورك بأمريكا.

وبعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بمحمد مصطفى يبدأ خلال 10 أيام تدريبات المصارعة الجماعية استعدادا للمشاركة في بطولات المصارعة خلال الفترة القادمة في موسم مزدحم بالبطولات العربية والقارية والعالمية في طريق التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعرض محمد مصطفى للإصابة قبل المشاركة في البطولة العربية وبطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة في شهر نوفمبر العام الماضي وغاب عن المشاركة في البطولتين بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة بداية تدريبات المصارعة استعدادا للعودة للمنافسات بقوة بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأكد من سلامة اللاعب للمشاركة في التدريبات.