غوارديولا وكلوب مذهولان من إنفاق تشلسي في الإنتقالات الشتوية

قال مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا ونظيره في ليفربول الألماني يورغن كلوب إنهما مذهولان من فورة الإنفاق الهائلة لتشلسي في الدوري الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير.



وكان تشلسي الأنشط في سوق الانتقالات حيث تعاقد مع 8 لاعبين الشهر الماضي، مما رفع إجمالي نفقاته منذ نهاية الموسم الماضي إلى أكثر من 500 مليون جنيه استرليني (605 ملايين دولار).



كما أبرم تشلسي أغلى صفقة في تاريخ الدوري بقيمة 121 مليون يورو للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم الأرجنتيني إنزو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في اليوم النهائي لإقفال باب الانتقالات الثلاثاء.



من جهته، أنفق سيتي 8 ملايين جنيه استرليني فقط على لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني خلال نافذة كانون الثاني/يناير، بينما تعاقد ليفربول مع المهاجم الهولندي كودي خاكبو من أيندهوفن مقابل صفقة تراوحت ما بين 40 إلى 50 مليون يورو.



أثار إنفاق تشلسي منذ استحواذ كونسورتيوم رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي على ملعب "ستامفورد بريدج" العام الماضي تساؤلات حول كيفية تلبية النادي لمتطلبات اللعب المالي النظيف.



واقترح غوارديولا أن سيتي، بالنظر إلى مشاكله السابقة مع قوانين اللعب النظيف، كان سيواجه انتقادات وتدقيقاً لو أنه قام بتعاقدات تفوق قيمتها التعاقدات الجديدة لتشلسي.



وقال مدرب سيتي المملوك من مجموعة أبوظبي المتحدة الجمعة "أعرف ما سيحدث. هذا ليس من شأني لكنها مفاجأة لأنه ليس من الأندية التي تملكها الدول".



وأضاف "ما يقلقني هو أننا فزنا بـ 11 لقباً في السنوات الخمس الماضية لكوننا الفريق الخامس أو السادس في صافي الإنفاق في الدوري الإنكليزي الممتاز. هذا ما يهمنا حقاً".



وأردف "ما يفعله تشلسي ليس من شأني، فأنا لا أمنح الآراء بشأن الأندية الأخرى أبداً لأن هناك لوائح وقوانين يتعين علينا التقيّد بها... ولكن لا أنسى، أرسلت 8 أو 9 أندية في الدوري خطاباً إلى الرابطة لكي يتم حظرنا. حدث ذلك لنا".



وبدوره، تفاجأ كلوب من مستوى إنفاق تشلسي وتحسين قدرات فريق المدرب غراهام بوتر الذي يحتل المركز العاشر في البريميرليغ متساوياً بالنقاط مع ليفربول التاسع (29 لكل منهما).



قال المدرب الألماني "لا أفهم هذا الجزء من العمل. ما يمكنك القيام به، وما لا يمكنك فعله. ومع ذلك، فهو رقم كبير في آخر نافذتين".



وأضاف "اللاعبون الذين جلبوهم، لم أفكر مرة واحدة لماذا فعلوا ذلك؟ هم جميعاً من بين الأبرز، لذا من وجهة النظر هذه، تهانينا عندما يمكنك القيام بذلك، ومن الواضح أنهم يفعلون ذلك".



وتابع "لا أفهم كيف يكون ذلك ممكناً، لكن ليس لي أن أشرح كيف تسير الأمور. آمل أن تعرفوا جميعاً كيف يحصل ذلك، ومن ثم لا بأس بذلك".



ورداً على سؤال ما إذا كان يتوقع تحسن فوري لمستوى تشلسي بعد هذه التعاقدات، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "نعم، غراهام يعرف ذلك... هذا سيحدث في مرحلة ما بالإضافة إلى أنهم سيلعبون بشكل جيد معاً.. من الصعب تجنب ذلك ولكن أعرف إلى أي مدى ستسير الأمور بسرعة".



(فرانس برس)

