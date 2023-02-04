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رونالدو يحرز هدفه الأول في الدوري بقميص النصر

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المنامة - ياسر ابراهيم - أحرز هدفه الأول بقميص النصر مجنباً فريقه الخسارة على يد مستضيفه الفتح بعد تدوينه هدف التعديل 2 - 2 من علامة الجزاء في آخر أنفاس المواجهة التي أقيمت ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وافتتح كريستيان تيلو التسجيل للفتح في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 58 تمكن سفيان بن دبكة من إحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90+3 أحرز رونالدو هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء.

وارتقى النصر إلى الصدارة مؤقتاً برصيد 34 نقطة متقدماً بفارق الأهداف أمام الشباب.

(بي إن سبورت)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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