رونالدو يحرز هدفه الأول في الدوري بقميص النصر

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول بقميص النصر مجنباً فريقه الخسارة على يد مستضيفه الفتح بعد تدوينه هدف التعديل 2 - 2 من علامة الجزاء في آخر أنفاس المواجهة التي أقيمت ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وافتتح كريستيان تيلو التسجيل للفتح في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 58 تمكن سفيان بن دبكة من إحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90+3 أحرز رونالدو هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء.

وارتقى النصر إلى الصدارة مؤقتاً برصيد 34 نقطة متقدماً بفارق الأهداف أمام الشباب.

(بي إن سبورت)