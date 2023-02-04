الامارات | 892 خيلاً تتسابق على ألقاب أمسية «كأس دبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي لسباق الخيل عن قيد 1600 سجل، وترشيح 892 خيلاً من 21 دولة للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2023، المزمع انطلاقها في 25 مارس المقبل، والبالغ إجمالي جوائز أشواطها التسعة 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم)، بما فيها الشوط الرئيس (كأس دبي العالمي) الذي استقطب وحده 171 مشاركة، متضمنة 23 خيلاً سبق لكل منها الفوز في سباقات الفئة الأولى «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وقالت مدير الاتصال الدولي في نادي دبي لسباق الخيل ستيفاني كولي: «سعداء بجودة ووفرة الترشيحات للمشاركة في نسخة هذا العام من أمسية كأس دبي العالمي، وأن يكون لدينا خيول من أكثر من 20 دولة رغم بعد المسافة، وهذا يعدّ مؤشراً إلى الجاذبية العالمية لأمسية كأس دبي العالمي. ومن دواعي السرور أن نشاهد عودة عدد كبير من الخيول والمدربين للأمسية من خلال عودة الفائزين في نسخة 2022 بسباقات كأس دبي العالمي: لونجين دبي شيماء كلاسيك، دبي تيرف، غولدن شاهين، غودولفين مايل، كحيلة كلاسيك، في محاولات منها للدفاع عن ألقابها».

وأشار بيان نادي دبي لسباق الخيل، أن من بين الأسماء التي رشحت للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، والشوط الرئيس البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بطل نسخة 2022 الجواد «كنتري غرامر» لمالكه عمرو زيدان وإشراف المدرب الخبير بوب بافرت، للدفاع عن لقبه ضمن سعيه لأن يصبح ثاني جواد يكمل الثنائية على التوالي بعد الجواد الأسطوري «ثندر سنو» المتوج بشعار «غودولفين» بطلاً في نسختي 2018 و2019.

كما ضمت قائمة الترشيحات الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى «طيبة»، وقد ينضم إليهما من أميركا «ريتش سترايك» الذي أحدث مفاجأة كبرى بفوزه في «كنتاكي ديربي».

«دبي تيرف»

بطولة «دبي تيرف» البالغة جائزتها خمسة ملايين دولار، استقطبت 21 فائزاً في سباقات الفئة الأولى، من بينها الجواد الإماراتي «لورد نورث» الفائز بالسباق في نسخة 2021، والمتعادل مع الجواد الياباني «بانتالاسا» على المركز الأولى في نسخة 2022. كما أظهرت القائمة عودة «بانتالاسا» مجدداً للسباق، جنباً إلى جنب مع بطل كأس السعودية للعام الماضي الجواد «أمبلام رود» الذي يسجل ظهوره الأول في الإمارات.

وينضم إلى المجموعة المرشحة صاحب المركز الثاني في «بريدرز كب مايل» للفئة الأولى «غروب 1» الجواد «شيرلس سبيت»، بإشراف روجر أتفيلد. ومن بين الأسماء المثيرة للاهتمام «غولدن سيكستي» الفائز سبع مرات في سباقات الفئة الأولى في هونغ كونغ في مشاركة قد تكون الأولى له عالمياً.

«لونجين دبي شيماء كلاسيك»

استقطبت بطولة «لونجين دبي شيماء كلاسيك» البالغ إجمالي جوائزها ستة ملايين دولار، مجموعة متميزة من الخيول المشاركة في هذا السباق، يتقدمها الفائز بلقب العام الماضي الجواد «شهريار»، إضافة إلى الفائز في سباق «أريما كينين» الياباني الجواد «أيكوينوكس» الذي يعد الجواد الأعلى تصنيفاً من بين خيول الثلاث سنوات على نطالق العالم لعام 2022، على أن تتمثل المشاركة الإماراتية في هذه البطولة في العديد من الجياد القوية، من ضمنها بطل سباقي «ديربي الإمارات» لعام 2021، و«بريدرز كب تيرف» 2022 الجواد «ريبلز رومانس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«ديربي الإمارات»



المدرب الأيرلندي أيدان أوبراين فاز بـ«ديربي الإمارات» في ثلاث مناسبات، وقد رشح في «ديربي 2023» الذي يمتد لمسافة 1900 متر ويعد واحداً من ثلاثة سباقات من الفئة الثانية بالأمسية، الفائز في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف» الجواد «فيكتوريا رود». ومن بين المنافسين المحتملين ثلاثي المدرب الأميركي الشهير بوب بافرت: الجياد «مستر فيسك» و«نيوغيت» و«سبيد بوت بيتش»، بينما رشح المدرب براد كوكش 13 جواداً من بينها الفائز بالفئة الثانية «انستانت كوفي».

«دبي غولد كب»

أطول السباقات مسافة بالأمسية هو سباق الفئة الثانية «دبي غولد كب»، على مسافة 3200 متر، والذي قد يشهد عودة الفائز الشهير بنسخة 2021 الجواد «سبجيكتفيست، وينضم للتحدي الجواد «بروم» الفائز بالفئة الأولى بإشراف المدرب الأيرلندي الخبير أيدان أوبراين.

«دبي غولدن شاهين»

«دبي غولدن شاهين» على مسافة 1200 متر على الأرضية الرملية ظل سباقاً جيداً للخيول الأميركية على مدار السنين، ليحظى هذا السباق في نسخة 2023 بتسجيل 14 مشاركة من أميركا، بينها «غونايت» بإشراف ستيف سموسين، فيما يقود التحدي المحلي ممثل فريق «آر آر آر» الجواد «سويتزرلاند». ومن بين الأسماء المرشحة الفائز في سباق السرعة بالسعودية الجواد «دانسنغ برينس».

«القوز سبرنت - فئة 1»

سباق «القوز سبرنت - فئة 1» على المسار المستقيم لمسافة 1200 متر عشبي، ظل مصدر اهتمام دائم. ويمكن أن نرى الجواد «ارتوريوس» في رحلة من أستراليا للمدرب أنتوني فريدمان، بينما رشح شارلي آبلبي مدرب «غودولفين» الفائز بالفئة الأولى «كرييتف فورس» للمشاركة في السباق.

«غودولفين مايل»

يعود الجواد «باثرت ليون» للدفاع عن لقبه في سباق «غودولفين مايل» للفئة الثانية، بالإضافة إلى منافسين محتملين من اليابان أبرزهم «لاودا سيون» و«ديرما لوفر» و«سوليست ثندر». ومن أميركا يعول المدرب تود بلتشير الذي حقق الفوز بالسباق في نسخة 2019 على الجواد «بيونير أوف مدينة»، بينما رشح المدرب سافي جوسيف جونير، الجواد الفائز بالفئة الأولى «وايت أباريو».

«دبي كحيلة كلاسيك»

السباق الافتتاحي التقليدي لأمسية كأس دبي العالمي هو سباق «دبي كحيلة كلاسيك»، بجوائزه التي تبلغ مليون دولار، للخيول العربية الأصيلة، وشهد تسجيل 78 ترشيحاً من بينها 17 فائزاً بالفئة الأولى، أبرزها آخر فائزين في النسختين الماضيتين للسباق وهما «دريان» و«فيرست كلاس»، بالإضافة إلى الفائزة بسباقات من الفئة الأولى «ليدي برينسيس»، التي تعد من أفضل الخيول العربية في الساحة العالمية. جوني جبور À دبي