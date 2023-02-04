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الامارات | أكثر من 90 إماراتياً يتنافسون في البطولة التأهيلية للجولة العالمية لـ «أساتذة البادل»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 90 إماراتياً يتنافسون في البطولة التأهيلية للجولة العالمية لـ «أساتذة البادل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات البطولة ‏المفتوحة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 90 لاعباً من الرجال والسيدات من المستوى المتقدم في أكاديمية البادل العالمية بدبي.

وتعتبر الجولة الثانية مؤهلة إلى بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في أبوظبي. وأقيمت أمس، التصفيات التمهيدية من خلال 32 لقاءً، بينما يقام دور الـ16 وربع النهائي اليوم، ونصف النهائي غداً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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