الامارات | أكثر من 90 إماراتياً يتنافسون في البطولة التأهيلية للجولة العالمية لـ «أساتذة البادل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات البطولة ‏المفتوحة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 90 لاعباً من الرجال والسيدات من المستوى المتقدم في أكاديمية البادل العالمية بدبي.

وتعتبر الجولة الثانية مؤهلة إلى بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في أبوظبي. وأقيمت أمس، التصفيات التمهيدية من خلال 32 لقاءً، بينما يقام دور الـ16 وربع النهائي اليوم، ونصف النهائي غداً.