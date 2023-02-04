الامارات | مانيه يغيب عن البايرن في قمة «الأبطال» أمام سان جرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ناغلسمان، غياب مهاجم الفريق الأبرز، السنغالي ساديو مانيه عن مباراة القمة المنتظرة ضد باريس سان جرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 الجاري.

ولايزال مانيه يتعافى من إصابة أبعدته عن كأس العالم في قطر، وليس قادراً بعد على اللحاق بفريقه بحسب مدربه خلال مؤتمر صحافي، أمس.

وقال ناغلسمان الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورغ في البوندسليغا اليوم: «أنتظر عودته منتصف فبراير أو في نهايته. الأمور تسير بشكل جيّد، لا يشعر بالألم. لكن أمام باريس، سيغيب عن مباراة الذهاب».