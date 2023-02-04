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الامارات | «الشارقة للمرأة» يشارك في «كاراتيه العرب» بالكويت

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في بطولة الأندية العربية للكاراتيه في نادي اليرموك الكويتي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي، بإشراف الاتحاد العربي للكاراتيه، بمشاركة 15 ناد من مختلف الدول العربية.

ووصل وفد النادي إلى الكويت، وضم اللاعبات حوراء العجمي وفاطمة خصيف، والإيطالية سلفيا سيميرارو، والمصرية رضوى عرفة، إضافة إلى الإدارية زرقاء اليمامة، والمدربة هالة البودي، وأخصائية العلاج الطبيعي ريجيا جوميز. ويدشن الفريق مشواره بلقاء النادي السعودي، ثم يواجه الفريق الجزائري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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