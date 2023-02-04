الامارات | حارب: مجلس دبي الرياضي بدأ التنفيذ الفوري للخطة الاستراتيجية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض ملتقى مجلس دبي الرياضي ملامح العمل خلال المرحلة المقبلة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس خلال الفترة 2023 إلى 2033 الموائمة مع خطة دبي D33. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال الخلوة التي نظمها المجلس للمنتسبين ضمن الملتقى السنوي في منتجع قلب أوروبا بمشروع جزر العالم في قلب مياه الخليج العربي، بحضور: أمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس.

وأكد حارب أن المجلس باشر فوراً بتنفيذ جميع ما تضمنته الخطة الجديدة ومبادراتها المتنوعة، وكذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمواصلة زيادة عدد الفعاليات في دبي لتصل إلى 1000 فعالية سنوياً.

وأكد حارب أن المرحلة المقبلة ستكون جديدة في جميع تفاصيلها حيث ستكون هناك مهام جديدة ومبادرات جديدة وتقييم جديد وأن العمل في المجلس ميداني وليس مكتبي كون المجلس يتواجد في جميع مجالات العمل الرياضي ويؤدي دوره المطلوب بالمشاركة المباشرة للعمل والخبرات المتراكمة لفرق العمل والتعاون مع مختلف القطاعات. وتم خلال الخلوة تقديم العديد من الأفكار والمبادرات للمرحلة المقبلة، كما تم تكريم عدد من الموظفين الذين أكملوا الخدمة الطويلة في المجلس وهي فترتي 15 و 10 سنوات وكذلك الموظفون المتميزون.