الامارات | دبا الفجيرة «المتجدد» يقلق صدارة شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة سهلة نظرياً عندما يلتقي مع دبا الفجيرة في افتتاح مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 17:30 من مساء اليوم على استاد راشد في دبي، بينما على أرض الواقع يُشكل «النواخذة» قلقاً على صدارة «فرسان دبي»، بعدما أجرى الفريق تعديلات عديدة في تشكيلة بتعاقده مع خمسة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

ويتصدر شباب الأهلي لائحة الترتيب برصيد 29 نقطة بينما يمتلك دبا الفجيرة في رصيده 4 نقاط بالمركز 14، وتعد المباراة مصيرية بالنسبة إلى الفريقين، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى العودة إلى الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام الشارقة من دون أهداف، بينما يأمل «النواخذة» في أن يوقف سلسلة النتائج السلبية وآخرها خسارته في آخر ثلاث مباريات أمام كل من الشارقة والظفرة والجزيرة.

ويأمل المدرب ليوناردو جارديم أن يتجنب شباب الأهلي سيناريو مباراة الذهاب في الفجيرة التي شهدت فوز «فرسان دبي» بصعوبة بعدما تقدم صاحب الأرض بهدف في الشوط الأول قبل أن يحقق شباب الأهلي الفوز في الشوط الثاني بهدفين مقابل هدف بفضل هدف المالي دومبيا في الوقت القاتل.

ويستهدف شباب الأهلي تحقيق الفوز قبل خوض مواجهة من العيار الثقيل في الجولة 16 عندما يلتقي مع الوحدة على استاد آل نهيان في أبوظبي الجمعة المقبل، خصوصاً أن المنافسة على مراكز الصدارة أصبحت أكثر إثارة بعدما تقلص الفارق بين المتصدر والعين في المركز السادس إلى أربع نقاط.

من جهته يدخل دبا الفجيرة اللقاء بهدف تجنب الخسارة وتحقيق التعادل على أقل تقدير، بعدما حقق النصر الفوز على الظفرة في الجولة 14 وابتعد بفارق سبع نقاط في المركز 12 عن «النواخذة»، إذ يراهن المدرب حسن العبدولي على أن تقدم الصفقات الجديدة أفضل ما لديهم عقب تعاقد النادي مع ثلاثة لاعبين برازيليين هم إيدو وبيدرو كاسترو وروجيرو ألفيس، إلى جانب العماني خميس عبدالله، وحبيب يوسف.

• شباب الأهلي يتصدر لائحة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.