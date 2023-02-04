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الامارات | شباب الأهلي بطلاً لدوري الأشبال

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ)، وذلك بعد فوزه على فريق الوصل بهدف دون مقابل ضمن الجولة الأخيرة للمسابقة.

حضر مراسم التتويج عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم يحيى المطروشي. ونجح فريق شباب الأهلي في جمع 51 نقطة من 15 حالة فوز، والتعادل في أربع مواجهات دون أن يتذوق طعم الخسارة في أي مباراة. وشهدت المسابقة مشاركة ثمانية فرق جاء ترتيبها على النحو الآتي: شباب الأهلي، النصر، العين، الوصل، الجزيرة، الوحدة، الشارقة وعجمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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