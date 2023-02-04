الامارات | عجمان يصطدم برغبة «العميد» في «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف عجمان نظيره النصر الساعة 17:30 من مساء اليوم مع انطلاقة الجولة 15 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

ويصطدم عجمان الذي يقدم موسماً تاريخياً يأمل خلاله مواصلة ملاحقته للمربع الكبار، برغبة فريق النصر في العودة من جديد إلى مكانة الطبيعي في أسوأ موسم لـ«العميد» في تاريخ مشاركاته ببطولات الدوري، بعد أن حقق انتصارين فقط في 15 مباراة ويقبع في المركز 12.

ونجح النصر في تحقيق الفوز على عجمان بالدور الأول من البطولة، وهو الانتصار الوحيد للفريق في الدور الأول، ما يجعل رغبة عجمان أكثر من أجل الثأر وتعويض الخسارة التي لحقت به، خصوصاً وهو يلعب أمام جمهوره، ويستند إلى نتائج إيجابية وفارق كبير في النقاط، حيث يحتل عجمان المركز السابع برصيد 23 نقطة مقابل 11 نقطة للنصر في المركز 12.

وكان عجمان قد نجح في الصعود للدور ربع النهائي في بطولة كأس رئيس الدولة عقب الفوز على الحمرية بهدفين دون مقابل، بينما ودع النصر البطولة أمام حامل اللقب فريق الشارقة في مباراة قوية، وهو ما يجعل مباراة اليوم غاية في القوة والإثارة، خصوصاً بعد خسارة عجمان الأكبر هذا الموسم، وكانت أمام العين في الجولة 14 بعد تعرضه للخسارة بنتيجة 5-1، ما يجعل رغبة عجمان قوية في التعويض.