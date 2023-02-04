الامارات | بطلة «ويمبلدون» تتصدر قائمة المشاركات في «مبادلة أبوظبي للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، والتي تقام في نسختها الأولى الشهر الجاري، على ملاعب استاد التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي عن أبرز المشاركات في منافساتها، وتتصدرهن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتوجة بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، وهي إحدى بطولات «الغراند سلام» الكبرى.

وتنظم البطولة من الخامس إلى الـ12 الجاري، ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وتضم قائمة المشاركات، العديد من اللاعبات اللاتي شاركن ببطولة أستراليا المفتوحة، وفي مقدمتهن ريباكينا، التي خسرت النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بعد أشهر من فوزها بلقب بطولة (ويمبلدون).

وينتظر أن تكون ريباكينا من أبرز المرشحات للفوز باللقب في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس، ذات الـ500 نقطة إلى جانب مشاركة كل من الهندية سانيا ميرزا، والتشيكية بربورا كريتشيكوفا.

وأثارت ريباكينا إعجاب العالم بعد الانتصارات المثيرة التي حققتها في أستراليا المفتوحة، ومنها الفوز على البولندية إيجا شيفونتيك المصنفة الأولى.