اخبار الرياضه

الامارات | بطلة «ويمبلدون» تتصدر قائمة المشاركات في «مبادلة أبوظبي للتنس»

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة «ويمبلدون» تتصدر قائمة المشاركات في «مبادلة أبوظبي للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، والتي تقام في نسختها الأولى الشهر الجاري، على ملاعب استاد التنس الدولي بمدينة زايد بأبوظبي عن أبرز المشاركات في منافساتها، وتتصدرهن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتوجة بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، وهي إحدى بطولات «الغراند سلام» الكبرى.

وتنظم البطولة من الخامس إلى الـ12 الجاري، ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وتضم قائمة المشاركات، العديد من اللاعبات اللاتي شاركن ببطولة أستراليا المفتوحة، وفي مقدمتهن ريباكينا، التي خسرت النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بعد أشهر من فوزها بلقب بطولة (ويمبلدون).

وينتظر أن تكون ريباكينا من أبرز المرشحات للفوز باللقب في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس، ذات الـ500 نقطة إلى جانب مشاركة كل من الهندية سانيا ميرزا، والتشيكية بربورا كريتشيكوفا.

وأثارت ريباكينا إعجاب العالم بعد الانتصارات المثيرة التي حققتها في أستراليا المفتوحة، ومنها الفوز على البولندية إيجا شيفونتيك المصنفة الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا