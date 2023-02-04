الامارات | «كهرباء دبي» راعياً فضياً للنسخة 4 من «الألعاب الحكومية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي، شريكاً فضياً للدورة الرابعة من «الألعاب الحكومية» على التوالي، كونها إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من الثاني إلى الخامس من مارس المقبل.

وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في تصريح صحافي أن رعاية الهيئة للألعاب الحكومية تنبع من حرصها على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي. وقال: «نلتزم بدعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تحفيز تبني أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، وتبرز القيم الإماراتية النبيلة، وترسخ روح الفريق الواحد وأواصر التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين جميع أفراد المجتمع داخل الإمارات، وخارجها، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية».

من جهته، قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية في تصريح صحافي: «سعداء بهذه الرعاية، والتزام هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم الألعاب الحكومية للدورة الرابعة على التوالي، ولطالما أسهمت الهيئة بدعم المبادرات الرياضية في دبي إيماناً منهم بأن الرياضة أداة فعّالة ومرنة تشجع على العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ الاحترام والتنافس الإيجابي بين فرق العمل ما يمكّنهم لبلوغ الأهداف المنشودة في مختلف المجالات».

جدير بالذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 3000 مشاركة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع، وتستهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب.