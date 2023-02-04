الامارات | رياضيون: نهائي «سلة دبي» «إفريقي - لبناني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رياضيون يتابعون مباريات بطولة دبي الدولية لكرة السلة الحالية، المقامة على صالة نادي النصر، ويسدل الستار عنها مساء غدٍ، أن طرفي نهائي النسخة 32، لن يخرجا عن ممثلي السلة الإفريقية واللبنانية. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن: «المستويات التي يقدمها ممثلو فرق السلة اللبنانية والسلة الإفريقية، خصوصاً الرياضي اللبناني، والإفريقي التونسي، تؤهلها لأن تكون طرفاً في النهائي، في ظل الإمكانات والمستويات الفنية التي قدمتها حتى الآن».

وأوضحوا: «امتلاك الفرق اللبنانية والإفريقية لعناصر دولية صاحبة خبرات كبيرة، بجانب المستويات الفنية التي قدمتها، يؤهلانها لأن تكون طرفاً في النهائي».

وقال نجم المنتخب ونادي الوحدة السابق، حمدان الزعبي، إن: «الحظوظ قائمة للجميع سواء الأندية اللبنانية أو القادمة من إفريقيا، في ظل الأداء التصاعدي الذي قدمته حتى الآن».

وأوضح: «رغم انخفاض معدلات التسجيل في دور المجموعات مثلاً مقارنة بالنسخ السابقة، إلا أن الفرق لم تكشف عن كامل أوراقها حتى الأدوار الإقصائية، وهو ما ظهر جلياً في ربع النهائي، بتحقيق الرياضي اللبناني لانتصارٍ مستحق على (سترونغ غروب) الفلبيني».

في المقابل، أشارت الإعلامية السورية، عبير علي، إلى أن الإمكانات التي أظهرها فريقا الإفريقي التونسي والرياضي اللبناني تؤهلهما لبلوغ النهائي.

وتابعت: «الصلابة الدفاعية وعامل الطول عنصران هامان يؤهلان الأفريقي لمواصلة المشوار حتى المباراة النهائية، وهو ما ظهر في مباراته أمام النصر الليبي في ربع النهائي خصوصاً مع لاعب الارتكاز الدولي محمد العشي الذي يتخطى طوله حاجز المترين، ونجح في تسجيل 22 نقطة أمام النصر».

وأضافت: «الأمر ذاته ينطبق على الرياضي صاحب الشعبية الكبيرة في دبي، ويملك العديد من الأسماء القوية، بحجم صانع الألعاب أمير سعود صاحب الـ 41 نقطة في سلة (سترونغ غروب) في ربع النهائي، ووائل عرقجي أفضل لاعبي آسيا».

وأكد وكيل محترفي السلة في الشرق الأوسط، اللبناني باسكال بيروتي، أن الرياضي الأقرب لحصد اللقب، وقال: «رغم الخسارة التي تعرض لها في ختام دور المجموعات أمام بيروت، إلا أن الرياضي يمتلك مفاتيح اللعب لتعزيز حظوظه في إضافة لقب ثامن تاريخياً».

وأضاف: «لا يمكن إغفال قوة الإفريقي، وخبرات عناصره الدولية، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في نصف النهائي».

في جانب آخر، وخلال ربع النهائي أمس، ودع المنتخب البطولة عقب خسارته أمام بيروت اللبناني بفارق ثلاثة نقاط، وبنتيجة «73-76»، ليضرب بيروت موعداً مع مواطنه الرياضي اللبناني في نصف النهائي. ونال بيروت أفضلية الربعين الثاني والثالث (19-11 و20-19)، واكتفى المنتخب بالتعادل في الأول (21-21) وأفضلية الرابع (22-16).

• المنتخب ودع البطولة أمس، من دور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام بيروت اللبناني بنتيجة «73 - 76».