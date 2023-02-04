الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - دبا 17:30
عجمان - النصر 17:30
بني ياس - الشارقة 20:15
كأس العالم للأندية
الوداد - الهلال 18:30
سياتل - الأهلي 21:00
إيفرتون - أرسنال 16:30
مان يونايتد - كريستال 19:00
وولفرهامبتون - ليفربول 19:00
نيوكاسل - وست هام 21:30
أتلتيكو مدريد - خيتافي 21:30
روما - إمبولي 21:00
الدوري الألماني
دورتموند - فرايبورغ 18:30
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - تولوز 20:00
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