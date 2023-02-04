اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - دبا 17:30

عجمان - النصر 17:30

بني ياس - الشارقة 20:15

كأس العالم للأندية

الوداد - الهلال 18:30

سياتل - الأهلي 21:00

إيفرتون - أرسنال 16:30

مان يونايتد - كريستال 19:00

وولفرهامبتون - 19:00

نيوكاسل - وست هام 21:30

أتلتيكو مدريد - خيتافي 21:30

روما - إمبولي 21:00

الدوري الألماني

دورتموند - فرايبورغ 18:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - تولوز 20:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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