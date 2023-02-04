الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موافقة

وافقت إدارة أحد أندية المحترفين على رحيل لاعب شاب خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة، بشرط اكتمال المفاوضات مع لاعب أجنبي، بعدما رفض المدرب الاستغناء عن اللاعب بداعي كثرة الإصابات في الفريق.

اكتفاء

تميل إدارة أحد أندية المحترفين إلى الاكتفاء باللاعبين الأجانب الموجودين في الفريق حالياً، رغم وجود مكان شاغر للاعب جديد، وذلك بعدما لم تتوصل إلى اتفاق مع لاعب يلعب في الدوري البرازيلي، مشيرة إلى أن النادي لن يتعاقد مع لاعب لا يقدم إضافة جيدة للفريق.

وساطة

دخل وكيل لاعبين معروف وسيطاً بين مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين وإدارة النادي بهدف إتمام عملية تجديد المدرب عقده مع النادي للاستمرار معه لموسم آخر، قابل للتجديد.

عرض

كشف لاعب بأحد أندية المحترفين لكرة القدم لمقربين منه أن تجديده لعقده لمدة ثلاثة مواسم أخرى، جاء بعد العرض الذي وصفه بالمميز مادياً تقديراً من النادي للمستوى الفني المتطور الذي ظهر به في الفترة الماضية، بجانب حرص النادي على التمسك به

إصابة

تعرض لاعب دبا الفجيرة، العراقي محمد مصطفى للإصابة أثناء التدريبات، وسيحتاج إلى أسبوعين من أجل العلاج والاستشفاء تمهيداً لعودته للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

ترقب

يترقب جمهور الدرجة الأولى مباراة قمة بعد غدٍ بين فريقي الإمارات وحتا، ويتمنّى أن تحظى المباراة بنقل تلفزيوني مباشر نظراً لأهميتها الكبيرة.

تجديد

جددت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عقد اللاعب الشاب عبدالله سلطان البلوشي حتى 2025، وذلك في إطار المحافظة على المواهب الصاعدة في الفريق.

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