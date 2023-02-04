شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي ينتظر محمد صبحى مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع محمد صبحي قائد الفريق التاريخي ليعود من جديد لصفوف فريقه الذي شهد على تألقه.

محمد صبحي أصبح على أعتاب تحقيق رقم قياسي حيث يتبقي له شهرين لتخطي رقم مصطفى كمال حارس الأهلي السابق الذي شارك بعمر 41 عاما و7 أشهر و10 أيام ، وفي حال تخطيه سيصبح قائد الإسماعيلي ثالث أكبر لاعب يشارك في الدوري الممتاز في الألفية الثالثة بعد عصام الحضري وبعد مدربه الحالي محمد عبد المنصف..

الجدير بالذكر أن صبحي يعد أكبر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي حيث أن عمره 41 عاماً و5 أشهر ، ليتفوق على محمد نجيب مدافع الداخلية الذي كان أكبر لاعب في الدوري بعمر 40 عاماً ،كما نجح صبحي في تحطيم رقم العميد حسام حسن الذي شارك بعمر 41 عاماً و15 يوماً.