شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 3/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 3/ 2/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها حسام عبد المجيد ينتظم فى التدريبات بموافقة المنتخب الأولمبى، وأسامة نبيه يعقد جلسة مع لاعبى الفريق.. وعبد الغنى يشارك فى المران.

أسامة نبيه يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك .. وعبد الغنى يشارك فى المران

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه واللاعبين استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

حسام عبد المجيد ينتظم فى تدريبات الزمالك بموافقة المنتخب الأولمبى

انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض اليوم الجمعة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي.

جلسات تحفيزية للاعبى الزمالك لمواصلة الانتصارات أمام فاركو

يعقد الجهاز الفنى للزمالك، جلسات تحفيزية مستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض لتحفيزهم ومطالبتهم بمواصلة الانتصارات أمام فاركو، مؤكدًا أن هذا الفوز سيكون دفعة معنوية لهم قبل بداية المشوار الأفريقى أمام شباب بلوزداد الجزائر.

ونش "الزمالك" يستعد للخضوع إلى المرحلة الأخيرة من التأهيل

يستعد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، إلى الخضوع للمرحلة التأهيلية الأخيرة بعد وصوله إلى القاهرة خلال اليومين الماضين وإنهاء المرحلة الثانية من البرنامح الذى كان ينفذه في قطر بعد إصابة قطع الأوتار الخلفية.

فاركو وسموحة وسيراميكا منافسو الزمالك فى فبراير بالدورى المصرى

تنتظر فريق الزمالك مباريات مثيرة خلال شهر فبراير الجاري سواء على صعيد بطولة الدوري أو إنطلاق منافسات دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقًا بالإسكندرية قبل مواجهة فاركو بـ24 ساعة

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أسامة نبيه الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بـ24 ساعة.

10 صور تُبرز ملامح تدريب الزمالك استعدادًا لفاركو

خاض لاعبو الزمالك، التدريب الجماعى مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.