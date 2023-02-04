شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 3 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 2 / 2023 فى مقدمتها ، الأهلى بالزى الأحمر والشورت الأبيض فى مواجهة سياتل الأمريكى بالأخضر والأزرق .

الأهلى بالزى الأحمر والشورت الأبيض فى مواجهة سياتل الأمريكى بالأخضر والأزرق

أقيم عصر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفدي الناديين.

المنتخب الأولمبى يفوز بثلاثية على الجابون وديا استعدادا لزامبيا.. فيديو

حقق منتخب مصر الاولمبى الفوز على نظيره الجابون بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

الشناوي يشكر جماهير المغرب ويُشيد بإنجاز الشحات المشترك مع رونالدو وميسي قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، إن الفريق سيخوض غدا مباراة قوية للغاية أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب. كولر يتحدث عن مهارات سياتل قبل مواجهة ربع نهائى مونديال الأندية قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، مؤكدا أن الجميع في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة غدا السبت. حسام عبد المجيد ينتظم فى تدريبات الزمالك بموافقة المنتخب الأولمبى انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض اليوم الجمعة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي.

حمزة المثلوثى يبدأ المرحلة الثانية من برنامج التأهيل بسبب السمانة

بدأ التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

إغلاق ملعب الإسماعيلي بسبب أعمال الصيانة