شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا ينفى تقدمه باستقالته من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه مستمر في عمله بمجلس إدارة اتحاد الكرة ، ولا صحة لما يتردد عن تقدمه بإستقالته من منصبه .

و أكد أبو الوفا في تصريحات صحفية أن كل ما يتردد عن رحيله عن اتحاد الكرة أمر خاطئ من بعض من مروجي الشائعات الهدف منها ضرب الاستقرار ، و أنه مستمر في عمله بمجلس الإدارة.

في سياق مغاير ، حقق منتخب مصر الاولمبى الفوز على نظيره الجابون بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

أحراز الهدف الأول لمنتخب مصر الاولمبى اللاعب محمود صابر في الدقيقة 35 عقب تمريرة زميلة إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء منتخب الجابون ليسديدها في المرمى بقوة و تسكن الشباك بينما عزز أسامة فيصل بالهدف الثانى في الدقيقة 62 و أختتم إبراهيم عادل أهداف الفراعنة في الدقيقة 68 .